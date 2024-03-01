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Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT: в чому справа

П'ятниця 01 березня 2024 16:20
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Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT: в чому справа Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мільярдер Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає видання, Маск подав до суду через те, що OpenAI й Сем Альтман відмовились від початкової місії компанії - "розробляти штучний інтелект на благо людства, а не заради прибутку.".

У позові йдеться про те, що Альтман й співзасновник компанії Грег Брокман спочатку звернулись до Маска з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом. Порушивши контракт, як відзначають адвокати мільярдера, компанія зосередилась на заробітку грошей й тримала дизайн GPT-4, своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту, "в повному секреті".

Reuters додає, що Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але вийшов з ради директорів у 2018 році. Також минулого року був звільнений й Альтман, втім, вже через кілька днів він повернувся до компанії з новим складом правління.

"Він (Маск, - ред.) звернувся до суду з проханням зобов'язати OpenAI зробити свої дослідження і технології загальнодоступними і заборонити стартапу використовувати свої активи, в тому числі найсучаснішу модель ШІ GPT-4, для отримання фінансової вигоди Microsoft або будь-якої іншої особи", - пише видання.

Що відомо про ChatGPT

Компанія OpenAI презентувала ChatGPT 30 листопада 2022 року. Американська компанія відкрила доступ до мовної моделі штучного інтелекту у вигляді чат-бота для всіх бажаючих. ChatGPT запрацював в Україні у лютому 2023 року.

У жовтні 2023 року десктопною версією чат-бота або мобільним додатком користувалося 1,7 млрд осіб. Сайт open.ai став одним і найбільш відвідуваних у світі.

Більше про феномен ChatGPT і як він став причиною гучних скандалів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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