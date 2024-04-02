ChatGPT обновил правила пользования: кого коснется

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы сообщали, что Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США.

Также мы сообщали, что миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI.

К слову, ChatGPT разрешили использовать в военных целях.

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