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ChatGPT обновил правила пользования: кого коснется

Фото: ChatGPT обновил правила пользования (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ИИ ChatGPT объявил о нововведении для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Компания-разработчик Open AI сообщила, что ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации.

"Начиная с сегодняшнего дня (1 апреля - прим. ред), вы можете использовать ChatGPT сразу, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - написали в OpenAI.

 

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы сообщали, что Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США.

Также мы сообщали, что миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI.

К слову, ChatGPT разрешили использовать в военных целях.

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Искусственный интеллект