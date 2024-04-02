ChatGPT оновив правила користування: кого торкнеться

ШІ ChatGPT оголосив про нововведення для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

"Починаючи з сьогоднішнього дня (1 квітня - прим. ред), ви можете використовувати ChatGPT одразу, без необхідності реєстрації. Ми впроваджуємо це поступово, щоб зробити штучний інтелект доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями", - написали в OpenAI.

Компанія-розробник Open AI повідомила, що ChatGPT став доступним користувачам без реєстрації.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше ми повідомляли, що Google заборонила роботу з ШІ Gemini говорити про вибори в США.

Також ми повідомляли, що мільярдер та власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI.

До речі, ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях.

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