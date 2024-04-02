ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ChatGPT обновил правила пользования: кого коснется

Вторник 02 апреля 2024 00:53
UA EN RU
ChatGPT обновил правила пользования: кого коснется Фото: ChatGPT обновил правила пользования (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ИИ ChatGPT объявил о нововведении для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Компания-разработчик Open AI сообщила, что ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации.

"Начиная с сегодняшнего дня (1 апреля - прим. ред), вы можете использовать ChatGPT сразу, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - написали в OpenAI.

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы сообщали, что Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США.

Также мы сообщали, что миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI.

К слову, ChatGPT разрешили использовать в военных целях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
NEWS
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ