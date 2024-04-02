ChatGPT обновил правила пользования: кого коснется

ИИ ChatGPT объявил о нововведении для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

"Начиная с сегодняшнего дня (1 апреля - прим. ред), вы можете использовать ChatGPT сразу, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - написали в OpenAI.

Компания-разработчик Open AI сообщила, что ChatGPT стал доступен пользователям без регистрации.

Развитие искусственного интеллекта

Ранее мы сообщали, что Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США.

Также мы сообщали, что миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI.

К слову, ChatGPT разрешили использовать в военных целях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.