ChatGPT міг злити приватні чати через одне посилання: що виправила OpenAI

Як працював експлойт?

Зловмисник створював публічний чат із попереднім переглядом HTML-коду та графіком, після чого надсилав посилання жертві.

Під час створення графіків сервіс завантажував MathLive - бібліотеку з математичною клавіатурою, яка дозволяла вводити команди без належної перевірки. Це дало хакерам змогу вбудовувати шкідливий JavaScript-код безпосередньо на сайт.

Скрипт запускався в авторизованій сесії користувача, викрадав усі приватні повідомлення та надсилав їх на сторонній сервер. Крім того, зловмисники могли виконувати дії від імені власника профілю через внутрішні інструменти сервісу.

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Реакція розробників та грошова винагорода

Фахівці з безпеки повідомили про проблему через програму пошуку помилок 18 жовтня, а вже 21 жовтня компанія OpenAI підтвердила загрозу та підвищила її статус до критичного.

Розробники повністю усунули вразливість в обох версіях вебзастосунку 26 жовтня. Дослідники, які виявили проблему, отримали винагороду в розмірі 5000 доларів.

Команда Parameter наголосила, що під час тестування не постраждав жоден звичайний користувач: усі перевірки проводилися виключно на власних тестових акаунтах.

Як захистити власний акаунт та перевірити поширені лінки?

Оскільки розробники усунули проблему на боці серверів, користувачам не потрібно встановлювати жодних додаткових оновлень. Проте фахівці радять регулярно перевіряти список створених посилань, оскільки будь-хто з наявним лінком може прочитати збережену розмову.

Для перевірки та видалення поширених діалогів слід зробити такі кроки:

відкрити меню налаштувань у своєму профілі ChatGPT;

меню налаштувань у своєму профілі ChatGPT; перейти у розділ управління даними та відкрити список поширених посилань;

у розділ управління даними та відкрити список поширених посилань; видалити застарілі або небажані лінки по одному або очистити весь список одразу.

Дослідники також зазначають, що посилання з невідомих джерел, форумів чи електронних листів безпечніше відкривати у приватній вкладці браузера без попередньої авторизації в обліковому записі.