ChatGPT мог слить приватные чаты через одну ссылку: что исправила OpenAI

OpenAI исправила критическую уязвимость в вебверсии ChatGPT, которая позволяла посторонним получать доступ к чужим частным чатам. Для утечки данных или полного перехвата управления аккаунтом пользователю было достаточно открыть публичную ссылку на диалог.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на анализ Parameter Labs.
Злоумышленник создавал публичный чат с предварительным просмотром HTML-кода и графиком, после чего отправлял ссылку жертве.
При создании графиков сервис загружал MathLive - библиотеку с математической клавиатурой, позволяющую вводить команды без должной проверки. Это позволило хакерам встраивать вредоносный JavaScript-код непосредственно на сайт.
Скрипт запускался в авторизованной сессии пользователя, похищал все приватные сообщения и отправлял их на сторонний сервер. Кроме того, злоумышленники могли производить действия от имени владельца профиля через внутренние инструменты сервиса.
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Специалисты по безопасности сообщили о проблеме из-за программы поиска ошибок 18 октября, а уже 21 октября компания OpenAI подтвердила угрозу и повысила ее статус до критического.
Разработчики полностью устранили уязвимость в обеих версиях веб-приложения 26 октября. Обнаружившие проблему исследователи получили вознаграждение в размере 5000 долларов.
Команда Parameter подчеркнула, что во время тестирования не пострадал ни один обычный пользователь: все проверки проводились исключительно на тестовых аккаунтах.
Поскольку разработчики устранили проблему на стороне серверов, пользователям не нужно устанавливать дополнительные обновления. Однако специалисты советуют регулярно проверять список созданных ссылок , поскольку любой из имеющихся ссылок может прочитать сохраненный разговор.
Для проверки и удаления распространенных диалогов следует сделать следующие шаги:
Исследователи также отмечают, что ссылки из неизвестных источников, форумов или электронных писем безопаснее открывать в приватной вкладке браузера без предварительной авторизации в аккаунте.