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ChatGPT мог слить приватные чаты через одну ссылку: что исправила OpenAI

16:21 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Критическая ошибка в ChatGPT: чужие ссылки позволяли похищать данные пользователей (коллаж: РБК-Украина)

OpenAI исправила критическую уязвимость в вебверсии ChatGPT, которая позволяла посторонним получать доступ к чужим частным чатам. Для утечки данных или полного перехвата управления аккаунтом пользователю было достаточно открыть публичную ссылку на диалог.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на анализ Parameter Labs.

Как работал эксплойт?

Злоумышленник создавал публичный чат с предварительным просмотром HTML-кода и графиком, после чего отправлял ссылку жертве.

При создании графиков сервис загружал MathLive - библиотеку с математической клавиатурой, позволяющую вводить команды без должной проверки. Это позволило хакерам встраивать вредоносный JavaScript-код непосредственно на сайт.

Скрипт запускался в авторизованной сессии пользователя, похищал все приватные сообщения и отправлял их на сторонний сервер. Кроме того, злоумышленники могли производить действия от имени владельца профиля через внутренние инструменты сервиса.

Читайте больше: ChatGPT подменяет здравый смысл: почему люди слепо доверяют решениям чат-ботов

Реакция разработчиков и денежное вознаграждение

Специалисты по безопасности сообщили о проблеме из-за программы поиска ошибок 18 октября, а уже 21 октября компания OpenAI подтвердила угрозу и повысила ее статус до критического.

Разработчики полностью устранили уязвимость в обеих версиях веб-приложения 26 октября. Обнаружившие проблему исследователи получили вознаграждение в размере 5000 долларов.

Команда Parameter подчеркнула, что во время тестирования не пострадал ни один обычный пользователь: все проверки проводились исключительно на тестовых аккаунтах.

Как защитить свой аккаунт и проверить распространенные ссылки?

Поскольку разработчики устранили проблему на стороне серверов, пользователям не нужно устанавливать дополнительные обновления. Однако специалисты советуют регулярно проверять список созданных ссылок , поскольку любой из имеющихся ссылок может прочитать сохраненный разговор.

Для проверки и удаления распространенных диалогов следует сделать следующие шаги:

  • открыть меню настроек в своем профиле ChatGPT;
  • перейти в раздел управления данными и открыть список распространенных ссылок;
  • удалить устаревшие или нежелательные ссылки по одному или очистить весь список сразу.

Исследователи также отмечают, что ссылки из неизвестных источников, форумов или электронных писем безопаснее открывать в приватной вкладке браузера без предварительной авторизации в аккаунте.

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