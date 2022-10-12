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Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" тимчасово не працюють: як придбати квитки

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Україна, Середа 12 жовтня 2022 08:27
Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" тимчасово не працюють: як придбати квитки Фото: чат-бот та застосунок "УЗ" тимчасово не працюють (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Укрзалізниця" попередила, що чат-бот та застосунок компанії поки не працюють. Проте придбати квитки можна на сайті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УЗ".

"Через технічні роботи можлива недоступність чат-боту та застосунку Укрзалізниці сьогодні вранці", - йдеться у повідомлення.

Фахівці зазначили, що технічні роботи триватимуть ще кілька годин, після чого онлайн-сервіси відновлять роботу.

Придбати квитки онлайн можно на сайті "Укрзалізниці" за посиланням.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" попередила, що через обстріли половина потягів відстають від графіка.

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