Чат-бот и приложение "Укрзализныци" временно не работают: как купить билеты

Фото: чат-бот и приложение "УЗ" временно не работают (Виталий Носач РБК-Украина)

"Укрзализныця" предупредила, что чат-бот и приложение компании пока не работают. Однако купить билеты можно на сайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".

"Из-за технических работ возможна недоступность чат-бота и прилодение Укрзализныци сегодня утром", - говорится в сообщении. Специалисты отметили, что технические работы продлятся еще несколько часов, после чего онлайн-сервисы возобновят работу. Купить билеты онлайн можно на сайте "Укрзализныци" по ссылке.