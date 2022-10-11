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Половина поїздів в Україні відстають від графіку

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 11:25
Половина поїздів в Україні відстають від графіку Фото: від графіку відстають 39 поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" продовжує рух країною, попри чергову ранкову повітряну тривогу майже по всій території. Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

За даними прес-служби, залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Крім того, київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, щоб забезпечити можливість пересуватись містом для тих, кому це необхідно.

"Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена", - йдеться в повідомленні.

Слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, у Києві 10 жовтня вибухом було пошкоджено центральний залізничний вокзал. Водночас рух поїздів продовжується, а висадка та посадка на поїзди проводиться через підземні переходи.

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Укрзалізниця
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