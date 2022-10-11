Половина поїздів в Україні відстають від графіку

"Укрзалізниця" продовжує рух країною, попри чергову ранкову повітряну тривогу майже по всій території. Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

За даними прес-служби, залізничні вокзали працюють по всій країні в звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Крім того, київська кільцева електричка продовжує рух за графіком, щоб забезпечити можливість пересуватись містом для тих, кому це необхідно.

"Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напруга у контактній мережі відновлена", - йдеться в повідомленні.

Слідкувати за затримками рейсів можна на сайті, в чат-ботах Укрзалізниці в розділі "онлайн-табло" та в застосунку, повідомили в прес-службі.