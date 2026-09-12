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"Времени мало": Зеленский анонсировал испытания антибаллистической системы Freyja

15:13 12.09.2026 Сб
2 мин
Европейские компании продолжают присоединяться к проекту
aimg Юлия Капитонова
"Времени мало": Зеленский анонсировал испытания антибаллистической системы Freyja Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Вскоре стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы государства, он рассчитывает, что первые испытания начнутся до конца декабря 2026 года.

"Времени мало", - подчеркнул Зеленский, комментируя спешку Украины в этом вопросе.

Он также официально подтвердил, что к этому проекту продолжают присоединяться новые европейские компании. Так, недавно был подписан ряд соглашений, однако президент не раскрыл детали.

Кстати, во время визита в Канаду Зеленский рассказал, что Украина планирует уже до конца года иметь в своем распоряжении новую антибаллистическую систему.

"Компании сказали нам, что им для этого нужно, для новой баллистической системы, 20-30 лет. Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно нет. Это о другом мире, это о ХХ веке. Сейчас новые технологии, новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система", - заявил Зеленский.

Глава государства ожидает, что во время запланированных на конец сентября встреч в Нью-Йорке Украина получит более четкое понимание дальнейшего графика действий. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительные системы ПВО Patriot.

Президент также отметил, что Украина доверяет американской стороне, в частности, благодаря поддержке США в развитии и внедрении технологий.

Кстати, ранее стало известно, что Fire Point планирует провести первый перехват баллистической ракеты в рамках проекта Freyja к середине 2027 года.

Однако недавно Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться помешать реализации проекта и "вбросить какую-нибудь гадость", чтобы затянуть объединение партнеров.

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