"Времени мало": Зеленский анонсировал испытания антибаллистической системы Freyja
Вскоре стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам главы государства, он рассчитывает, что первые испытания начнутся до конца декабря 2026 года.
"Времени мало", - подчеркнул Зеленский, комментируя спешку Украины в этом вопросе.
Он также официально подтвердил, что к этому проекту продолжают присоединяться новые европейские компании. Так, недавно был подписан ряд соглашений, однако президент не раскрыл детали.
Кстати, во время визита в Канаду Зеленский рассказал, что Украина планирует уже до конца года иметь в своем распоряжении новую антибаллистическую систему.
"Компании сказали нам, что им для этого нужно, для новой баллистической системы, 20-30 лет. Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно нет. Это о другом мире, это о ХХ веке. Сейчас новые технологии, новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система", - заявил Зеленский.
Глава государства ожидает, что во время запланированных на конец сентября встреч в Нью-Йорке Украина получит более четкое понимание дальнейшего графика действий. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительные системы ПВО Patriot.
Президент также отметил, что Украина доверяет американской стороне, в частности, благодаря поддержке США в развитии и внедрении технологий.
Кстати, ранее стало известно, что Fire Point планирует провести первый перехват баллистической ракеты в рамках проекта Freyja к середине 2027 года.
Однако недавно Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться помешать реализации проекта и "вбросить какую-нибудь гадость", чтобы затянуть объединение партнеров.