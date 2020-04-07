Частным клиникам разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус

Для борьбы с коронавирусом в Украине частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, лицензированным частным лабораториям, клиникам и другим учреждениям здравоохранения разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует начать массовое тестирование населения на коронавирус.

"Планируем (массовое тестирование, - ред.). Но мы должны оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние страны", - заявлял Ляшко.

Также сообщалось, что в Украине планируют еженедельно проводить до 80 тысяч тестирований на коронавирус. В то же время пока для этого нет необходимости.