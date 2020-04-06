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В Украине планируют еженедельно проводить до 80 тысяч тестирований на коронавирус

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 22:54
В Украине планируют еженедельно проводить до 80 тысяч тестирований на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Сейчас есть возможность проводить 30 тысяч тестов в неделю

Количество тестов на коронавирусную инфекцию в Украине планируют при необходимости увеличить до 80 тысяч еженедельно. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам санитарного врача, уже сейчас Украина готова проводить 30 тысяч таких тестирований на неделю.

"В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия тестирования, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований на неделю", - заявил Ляшко.

Также врач объяснил, почему сегодня в Украине проводят около тысячи тестов в день.

"Вопрос в том, что нет потребности. Сегодня лаборатории не дозагружены образцами. Мы начали и говорим об алгоритмах, почему у нас не доставляются образцы на тестирование в лаборатории. Вопрос в том, что все пневмонии тестируются. Сегодня получили сигнал с областей, что все, кто с подозрением с пневмониями - собираются образцы, доставляются в лаборатории. Возможно, есть проблемы с реагированием и выездом к людям, которые сообщают семейному врачу о том, что у него есть подозрение...", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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