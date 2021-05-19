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Частным исполнителям в Украине хотят разрешить взимать админштрафы

Автор: Юлия Струк

В Украине частным исполнителям могут позволить взимать админштрафы. Это предусмотрено законопроектом №4330.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

Документ предусматривает расширение полномочий частных исполнителей. Им хотят дать возможность взимать административные штрафы, а также осуществлять взыскание по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать сто тысяч гривен.

Закон предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей. Проект предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче человек, которые начали такую ​​деятельность, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.

"Комитет рекомендует ВР включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о расширении полномочий частных исполнителей и принять его за основу", - говорится в сообщении.

Глава комитета Андрей Костин заявил, что законопроект планируют рассмотреть на внеочередном заседании в четверг, 20 мая.

Подчеркивается, что принятие этого закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Кабинет министров внес в ВР соответствующий проект закона.

Напомним, глава Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР в четверг.

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