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Частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные, - "Минэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

Частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. т угля, что более чем в 6 раз больше государственные ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тыс. тонн", - сообщило ведомство.

В ноябре "Минэнерго" ожидает рост импорта угля 2,5 раза до 562 тыс. тонн. Основной объем ожидается на частные ТЭС.

Всего, по данным "Минэнерго", с начала октября на государственные ТЭС поступило лишь 258 тыс. тонн угля, в то время как на частные - 1,1 млн тонн.

Напомним, с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за остановки государственных ТЭС, которые остались без угля.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь.

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ТЭС