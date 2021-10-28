Частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные, - "Минэнерго"

Частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. т угля, что более чем в 6 раз больше государственные ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тыс. тонн", - сообщило ведомство. В ноябре "Минэнерго" ожидает рост импорта угля 2,5 раза до 562 тыс. тонн. Основной объем ожидается на частные ТЭС. Всего, по данным "Минэнерго", с начала октября на государственные ТЭС поступило лишь 258 тыс. тонн угля, в то время как на частные - 1,1 млн тонн.