Приватні ТЕС у жовтні імпортували у 6 разів більше вугілля, ніж державні, - "Міненерго"

Приватні теплові електростанції в жовтні імпортували 186 тис.т вугілля, що більш ніж в 6 разів більше державні ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Всього, за даними "Міненерго", з початку жовтня на державні ТЕС надійшло лише 258 тис.тонн вугілля, в той час як на приватні - 1,1 млн тонн.

У листопаді "Міненерго" очікує зростання імпорту вугілля 2,5 рази до 562 тис. тонн. Основний обсяг очікується на приватні ТЕС.

"Цього місяця "Центренерго" імпортувало 30,1 тис. тонн вугілля. На сьогоднішній день загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля становить 216,5 тис. тонн", - повідомило відомство.

Нагадаємо, з 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через зупинку державних ТЕС, які залишилися без вугілля.

Починаючи з серпня всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює тільки 3. Приватні компанії несуть навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася і приватні ТЕС почали імпортувати вугілля.