Приватні ТЕС у жовтні імпортували у 6 разів більше вугілля, ніж державні, - "Міненерго"

Приватні теплові електростанції в жовтні імпортували 186 тис.т вугілля, що більш ніж в 6 разів більше державні ТЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.
"Цього місяця "Центренерго" імпортувало 30,1 тис. тонн вугілля. На сьогоднішній день загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля становить 216,5 тис. тонн", - повідомило відомство.
У листопаді "Міненерго" очікує зростання імпорту вугілля 2,5 рази до 562 тис. тонн. Основний обсяг очікується на приватні ТЕС.
Всього, за даними "Міненерго", з початку жовтня на державні ТЕС надійшло лише 258 тис.тонн вугілля, в той час як на приватні - 1,1 млн тонн.
Нагадаємо, з 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через зупинку державних ТЕС, які залишилися без вугілля.
Починаючи з серпня всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює тільки 3. Приватні компанії несуть навантаження 27-29 блоками щодня.
Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.
У серпні ситуація стабілізувалася і приватні ТЕС почали імпортувати вугілля.