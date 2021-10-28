ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные, - "Минэнерго"

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 18:14
Частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные, - "Минэнерго" Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. т угля, что более чем в 6 раз больше государственные ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тыс. тонн", - сообщило ведомство.

В ноябре "Минэнерго" ожидает рост импорта угля 2,5 раза до 562 тыс. тонн. Основной объем ожидается на частные ТЭС.

Всего, по данным "Минэнерго", с начала октября на государственные ТЭС поступило лишь 258 тыс. тонн угля, в то время как на частные - 1,1 млн тонн.

Напомним, с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за остановки государственных ТЭС, которые остались без угля.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
Киев ужесточает карантин с 1 ноября
DAILY
Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"