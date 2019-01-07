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У будинку в Одеській області виявили тіла 4 людей

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 17:55
У будинку в Одеській області виявили тіла 4 людей
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

За фактом вбивства чотирьох осіб відкрили кримінальну справу

В Одеській області виявили тіла чотирьох людей з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що тіла виявили в одному з сіл Ізмаїльського району. Серед загиблих - господар будинку, жінка, ще двоє чоловіків. Для встановлення обставин події та затримання причетних до вбивства весь склад місцевої поліції підняли по тривозі.

"На місці події працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні поліцейські, працівники Головного управління НП в Одеській області і співробітники прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство двох або більше осіб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали підозрюваного у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові. Зазначимо, тіла дівчат виявили на знімній квартирі.

Як писав Styler, одним з учасників вбивства міг бути уродженець Туреччини.

 

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