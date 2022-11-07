Часткова мобілізація продемонструвала агонію. Єрмак дав прогноз по майбутньому Росії

Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію, яка охопила російську армію після того, як теза про другу армію світу стала лише міфом та фейком. Надалі РФ чекає лише крах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію. Закидування фронту непідготовленим "гарматним м‘ясом" в надії зупинити наші сили - це нова реальність. Але зупинити українців неможливо. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, бо тільки силою можна зупинити ворога. Санкції поглиблюють технологічну відсталість російського ВПК. Там змушені шукати ракети та боєприпаси у країнах третього світу", - розповів він.

За словами Єрмака, "велика Росія" виявилася таким же фейком, як і все, що видумувала їх пропаганда. Попереду - крах і відповідальність терористів.

"Чимало російських фейків про їх успіхи на фронті, на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування через великі втрати. Російська пропаганда дуже довго конструювала міф про непереможну армію, яка виявилася не здатною перемогти українські сили оборони на полі бою, і почала через свою слабкість воювати з цивільними", - додав Єрмак.