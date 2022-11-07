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Українці спрогнозували майбутнє країни через 10 років

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 10:47
Українці спрогнозували майбутнє країни через 10 років Фото: Україна через 10 років буде процвітаючою країною у складі ЄС (neweasterneurope.eu)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року 88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються - 26%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Натомість лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Українці спрогнозували майбутнє країни через 10 років

Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставилося додаткове запитання, а чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

Серед таких респондентів-оптимістів 96% готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

Українці спрогнозували майбутнє країни через 10 років

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, соціологи чують від західних журналістів та експертів питання, а що ж саме допомагає українцям триматися в умовах нещадного терору Росією і не вимагати при цьому від власної влади переговорів з Росією для припинення бойових дій. "При цьому часто це дійсно щире здивування західних спостерігачів щодо стійкості українців у продовженні збройного опору", - сказав він.

За його словами, результати цього опитування почасти проливають світло на це питання. "Так, у українців є сформований позитивний образ майбутнього України. І що важливо, що ця мрія більшості - успішна Україна у сім’ї європейських народів - вважається цілком досяжною і вартою трагічних "інвестицій» сьогодення. Сьогоднішня стійкість - на фронті та у цивільному житті - трансформується у винагороду для себе та нащадків у майбутньому. Це допомагає "тримати стрій» та методично рухатися до реалізації мрії", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 21-23 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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