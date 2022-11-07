Частичная мобилизация продемонстрировала агонию. Ермак дал прогноз по будущему России

Частичная мобилизация лишь продемонстрировала агонию, охватившую российскую армию после того, как тезис о второй армии мира стал лишь мифом и фейком. В дальнейшем РФ ожидает только крах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Частичная мобилизация лишь продемонстрировала агонию. Заброс фронта неподготовленным "пушечным мясом" в надежде остановить наши силы - это новая реальность. Но остановить украинцев невозможно. Наша армия движется вперед, международная коалиция крепка, потому что только силой можно остановить врага. Санкции углубляют технологическую отсталость российского ВПК. Там вынуждены искать ракеты и боеприпасы в странах третьего мира", – рассказал он.

По словам Ермака, "великая Россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди - крах и ответственность террористов.

"Многие российские фейки об их успехах на фронте, на Донецком направлении, завершаются жалобами на командование из-за больших потерь. Российская пропаганда очень долго конструировала миф о непобедимой армии, которая оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, и начала из-за своей слабости воевать с гражданскими", - добавил Ермак.