Частка проблемних активів у банківській системі РФ досягла критичного рівня

05:35 18.05.2026 Пн
2 хв
Нещодавно сам диктатор РФ Володимир Путін наказав вжити екстрених заходів для поліпшення економічних показників
Юлія Маловічко
Фото: економіка РФ скоується lj станe стагнації (Getty Images)

У російському банківському секторі вже зафіксовані ознаки системної кризи, про що йдеться у доповіді прокремлівського центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП ).

Аналітики зазначають, що частка проблемних активів у банківській системі РФ перевищила 10%. Саме цей рівень за методологією МВФ вважається межею початку системної банківської кризи. Показник утримується вище критичного порога вже третій місяць поспіль.

У ЦМАКП наголошують, що криза наразі має "латентний характер". Погіршення якості активів маскується реструктуризацією прострочених кредитів та домінуванням державних банків, що дає змогу уникати паніки серед вкладників і підтримувати видимість стабільності фінансової системи.

За останні 12 місяців зростання ВВП агресора сповільнилося до 0,4%, а негативна динаміка, що тривала впродовж 2025 року, зберігається і на початку 2026-го.

Додатковим сигналом погіршення ситуації стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості між компаніями, яка вперше перевищила 8 трлн рублів, або 3,8% ВВП Росії.

Варто також зазначити, що майже половина підприємств агресора назвала затримки платежів від контрагентів головною проблемою минулого року.

Нагадаємо, що економіка Росії скоротилася на 0,3% за підсумками першого кварталу 2026 року. РФ з Бфлоруссю йшли в рік з оптимістичними прогнозами зростання, але результат виявився протилежним.

Ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів Росії.

