Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доля проблемных активов в банковской системе РФ достигла критического уровня

05:35 18.05.2026 Пн
2 мин
Недавно сам диктатор РФ Владимир Путин приказал принять экстренные меры для улучшения экономических показателей
aimg Юлия Маловичко
Фото: экономика РФ находится в состоянии стагнации (Getty Images)

В российском банковском секторе уже зафиксированы признаки системного кризиса, о чем говорится в докладе прокремлевского центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Аналитики отмечают, что доля проблемных активов в банковской системе РФ превысила 10%. Именно этот уровень по методологии МВФ считается пределом начала системного банковского кризиса. Показатель удерживается выше критического порога уже третий месяц подряд.

В ЦМАКП отмечают, что кризис пока имеет "латентный характер". Ухудшение качества активов маскируется реструктуризацией просроченных кредитов и доминированием государственных банков, что позволяет избегать паники среди вкладчиков и поддерживать видимость стабильности финансовой системы.

За последние 12 месяцев рост ВВП агрессора замедлился до 0,4%, а негативная динамика, продолжавшаяся в течение 2025 года, сохраняется и в начале 2026-го.

Дополнительным сигналом ухудшения ситуации стал резкий рост просроченной дебиторской задолженности между компаниями, которая впервые превысила 8 трлн рублей, или 3,8% ВВП России.

Стоит также отметить, что почти половина предприятий агрессора назвала задержки платежей от контрагентов главной проблемой прошлого года.

Напомним, что экономика России сократилась на 0,3% по итогам первого квартала 2026 года. РФ с Беларусью шли в год с оптимистичными прогнозами роста, но результат оказался противоположным.

Еще в начале года разведка обнародовала новый перехват, который показал критическое состояние региональных бюджетов России.

