Частка місцевих податків у доходах громад впала до 22-23%: у Раді назвали причини

Частка місцевих податків і зборів у власних доходах загального фонду місцевих бюджетів знижується: з майже 27% у 2019 році до приблизно 22-23% сьогодні. Найпомітніше просіла плата за землю – за п'ять років вона втратила близько 10 відсоткових пунктів.
Про це РБК-Україна повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
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За її словами, місцеві податки й збори останніми роками формують у середньому близько чверті власних доходів місцевих бюджетів. Водночас у структурі цих надходжень домінує єдиний податок – на нього припадає понад половину, тоді як плата за землю поступово втрачає позиції.
Причини такого падіння, наголосила Шуляк, відомі:
"Фінансова спроможність громад сьогодні – це питання стійкості держави під час війни й запорука майбутнього відновлення. Саме громади тримають на собі критичні послуги, приймають переміщених людей, ремонтують інфраструктуру. І чим міцніший їхній власний дохідний фундамент, тим менше вони залежать від трансфертів і тим більше здатні планувати наперед", – зазначила Шуляк.
Вона додала, що зниження частки місцевих податків почасти пояснюється не відсутністю ресурсу як такого, а тим, що частина землі, нерухомості та платників просто випадає з поля зору системи обліку.
Тобто йдеться не лише про об'єктивні втрати через війну, а й про технічну прогалину – те, чого немає в реєстрі, здебільшого немає й у бюджеті.
Водночас, підкреслила Шуляк, є й показник протилежної динаміки: надходження від податку на нерухомість серед місцевих податків зростають найдинамічніше. Це вказує на прихований потенціал – зокрема в поверненні до оподаткування об'єктів, яких сьогодні просто немає в реєстрах.
"Зниження частки місцевих податків у доходах громад – це поєднання об'єктивних наслідків війни й неповних облікових даних, а не ознака вичерпання самого джерела надходжень", – резюмувала голова парламентського комітету.
Раніше у Верховній Раді заявили про потребу у 40 млрд грн із держбюджету на плани стійкості та підготовку громад до зими. Олена Шуляк наголосила, що ефективне використання цих коштів потребує належної координації дій на місцях і законодавчих змін.