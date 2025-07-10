Частка долара у світових резервах упала, частка євро - зросла, - МВФ

За даними звіту COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), частка євро зросла з 19,8% до 20,1% - найвищого рівня з кінця 2022 року.



Найбільше зростання показав швейцарський франк, частка якого в резервах зросла вчетверо - до 0,8% на кінець березня, що стало максимальним показником з 1999 року, коли було введено євро. Також зросла частка фунта стерлінгів.

З початку року валютні ринки пережили різкі коливання. Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа - особливо в галузі торгівлі, безпеки та економіки, що підірвало довіру до провідної світової резервної валюти.

Падіння долара

Падіння долара різко прискорилося в другому кварталі, коли він подешевшав більш ніж на 7% після введення Трампом масштабних тарифів у "день звільнення" на початку квітня, хоча деякі з цих заходів були тимчасово припинені.

Водночас швейцарський франк, який вважається "тихою гаванню", став однією з найсильніших валют року, зміцнившись на 14% щодо долара.

Хоча коливання валют не завжди відображають готовність керівників резервами їх тримати, останні події посилили дискусії про те, чи перебуває долар США під загрозою втрати статусу основної світової резервної валюти і центрального елемента глобальної грошової системи.

Незважаючи на те, що деякі аналітики вказують на ознаки дедоларизації, що зароджуються, існує широкий консенсус, що будь-які такі зрушення відбуватимуться дуже повільно.