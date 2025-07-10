Доля доллара в мировых резервах упала, доля евро - выросла, - МВФ

По данным отчета COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), доля евро выросла с 19,8% до 20,1% - самого высокого уровня с конца 2022 года.



Наибольший рост показал швейцарский франк, доля которого в резервах выросла в четыре раза - до 0,8% к концу марта, что стало максимальным показателем с 1999 года, когда был введен евро. Также выросла доля фунта стерлингов.

С начала года валютные рынки пережили резкие колебания. Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа - особенно в области торговли, безопасности и экономики, что подорвало доверие к ведущей мировой резервной валюте.

Падение доллара

Падение доллара резко ускорилось во втором квартале, когда он подешевел более чем на 7% после введения Трампом масштабных тарифов в "день освобождения" в начале апреля, хотя некоторые из этих мер были временно приостановлены.

В то же время швейцарский франк, считающийся "тихой гаванью", стал одной из самых сильных валют года, укрепившись на 14% по отношению к доллару.

Хотя колебания валют не всегда отражают готовность управляющих резервами их держать, последние события усилили дискуссии о том, находится ли доллар США под угрозой утраты статуса основной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.

Несмотря на то, что некоторые аналитики указывают на зарождающиеся признаки дедолларизации, существует широкий консенсус, что любые такие сдвиги будут происходить очень медленно.