Євро злетів до максимуму за 4 роки: чи є загроза долару

Фінансова архітектура єврозони ще далека від рівня США. Тому євро не може претендувати на заміну долара як світової резервної валюти в найближчій перспективі.

Про це заявив віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

За останні три місяці євро зріс на 11% щодо долара, досягнувши 12 червня найвищого рівня за майже чотири роки - 1,1632 долара.

Крім того, що зміцнення євро завдасть експортерам ще одного удару на додаток до американських тарифів, воно може ще більше знизити ціни на імпорт.

Однак де Гіндос заявив, що обмінний курс не був волатильним, а його зміцнення не було швидким. На його думку, є двома ключовими показниками.

"Я думаю, що обмінний курс євро на рівні 1,15 долара не стане великою перешкодою", - сказав де Гіндос, колишній міністр економіки Іспанії та найстаріший член правління ЄЦБ.

Резервна валюта?

Де Гіндос різко охолодив запал розмов про те, що євро незабаром може кинути виклик статусу долара як домінуючої світової валюти.

Єврозоні, як і раніше, не вистачає необхідної фінансової архітектури або оборонних можливостей, щоб стати реальним конкурентом, і це також обмежить її досягнення.

"На мою думку, роль долара США як резервної валюти в короткостроковій перспективі не буде поставлена під сумнів", - заявив де Гіндос.

На долар припадало близько 58% світових валютних резервів станом на кінець 2024 року. Хоча це на 10 процентних пунктів менше, ніж десятиліття тому, частка євро не збільшилася з приблизно 20%. Замість цього виграли менш великі валюти.

Де Гіндос додав, що, хоча надмірні державні видатки та нестабільна політика у США поставили під сумнів стійкість боргу та статус долара, у надійності Федеральної резервної системи США сумнівів немає.

Він сказав, що ЄЦБ переконаний, що нещодавно відновлена підтримка долара з боку ФРС залишиться чинною, і що золоті резерви, які зберігаються деякими центральними банками блоку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, є настільки надійними, що навіть ідея їхнього переміщення в умовах поточних політичних потрясінь не виникла.