UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: деякі регіони України заллють дощі (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі у більшості областей Правобережжя очікуються опади. Вдень в Україні, крім південного сходу, часом дощитиме, а у Миколаївській області буде гроза. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у центральних областях - 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +11 +15;
  • на заході вночі +4 +7, а вдень +10 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +16 +20;
  • на півдні країни вночі +10 +14, а вдень +16 +21 градусів;
  • у центральних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +12 +15.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.

Нагадаємо, сьогодні у горах Карпат намело до 40 см снігу, а температура опустилася до -3 градусів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні