Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вночі у більшості областей Правобережжя очікуються опади. Вдень в Україні, крім південного сходу, часом дощитиме, а у Миколаївській області буде гроза. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.
На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом.
Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у центральних областях - 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.
Нагадаємо, сьогодні у горах Карпат намело до 40 см снігу, а температура опустилася до -3 градусів.
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