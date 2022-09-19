ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Непогода в Карпатах. В горах намело до 40 см снега

Новина українською →
Карпаты, Понедельник 19 сентября 2022 12:50
Непогода в Карпатах. В горах намело до 40 см снега Фото: в Карпатах намело до 40 см снега (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

В Карпатах продолжает бушевать непогода. По состоянию на понедельник, 19 сентября, в горах намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На вопрос пользователя сети, сколько снега уже насыпало в горах, спасатели ответили: "переметами до 40 см. А так - 5-10 см, обледенение склонов, только в высокогорье".

Спасатели сообщают об усложнении погодных условия. Утром в горах скорость ветра достигала 12 м/с, а температура воздуха опустилась до -3 градусов. Также в высокогорье ограничена видимость.

Непогода в Карпатах. В горах намело до 40 см снега

Фото: скриншот публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, вчера в Украине выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Также мы писали, что запад Украины накрыла непогода. В частности, в Ивано-Франковске из-за сильного ливня подтопило дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Карпаты Снегопад
NEWS
McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны
McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ