Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня днем почти всю территорию Украины зальют дожди. В Николаевской области ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью в большинстве областей Правобережья ожидаются осадки. Днем в Украине, кроме юго-востока, временами дожди, а в Николаевской области будет гроза. В западных областях ночью и утром местами туман.
На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.
Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в центральных областях – 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +6 +8 градусов, а днем +11+13.
Напомним, сегодня в горах Карпат намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов.
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