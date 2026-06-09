Частину України заливатиме дощами, а десь "влупить" +29: погода на 9 червня

Синоптики попереджають, що дощі найближчими днями з України нікуди не підуть. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.

Нагадаємо, у травні погода оновила деякі історичні максимуми. В один із днів температура була як в кінці липня.