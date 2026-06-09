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Частину України заливатиме дощами, а десь "влупить" +29: погода на 9 червня

07:00 09.06.2026 Вт
2 хв
Де чекати інтенсивних дощів та гроз?
aimg Олена Чупровська
Фото: якою буде погода у вівторок, 9 червня (Getty Images)

Дощі в Україні 9 червня нікуди не зникнуть - більша частина країни знову потрапить під удар атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.

Де чекати дощу 9 червня

Хмарно з проясненнями - така загальна картина на вівторок по всій країні.

Дощі вночі охоплять більшість північних, центральних і південних областей. Вдень опади поширяться по всій Україні, крім заходу.

Місцями можливі грози.

Найменша ймовірність опадів - саме у західних областях.

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Температура: де тепліше, а де прохолодніше

Вдень в Україні буде тепло.

  • у більшості областей - +20...+25 градусів
  • на півдні та південному сході - до +28 градусів
  • на заході та сході - місцями до +25...+29 градусів.

Фото: якою буде погода сьогодні, 9 червня (інфографіка РБК-Україна)

Що буде у Києві

У столиці 9 червня очікується дощ через проходження атмосферного фронту.

"Вдень свіженько, близько +22...+23 градусів", - повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі температура в Києві може опуститись до близько +16 градусів.

Найближчими днями в Україні збережеться тепла й волога погода.

"Повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - уточнила Діденко.

Наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.

Синоптики попереджають, що дощі найближчими днями з України нікуди не підуть. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.

Нагадаємо, у травні погода оновила деякі історичні максимуми. В один із днів температура була як в кінці липня.

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