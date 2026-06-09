Часть Украины будет заливать дождями, а где-то "влупит" +29: погода на 9 июня

Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни из Украины никуда не уйдут. РБК-Украина сообщало, что в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.

Напомним, в мае погода обновила некоторые исторические максимумы. В один из дней температура была как в конце июля.