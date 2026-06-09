Частину України заливатиме дощами, а десь "влупить" +29: погода на 9 червня

Дощі в Україні 9 червня нікуди не зникнуть - більша частина країни знову потрапить під удар атмосферного фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.

"Повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - уточнила Діденко.

Вночі температура в Києві може опуститись до близько +16 градусів.

У столиці 9 червня очікується дощ через проходження атмосферного фронту.

Фото: якою буде погода сьогодні, 9 червня (інфографіка РБК-Україна)

Вдень в Україні буде тепло.

Найменша ймовірність опадів - саме у західних областях .

Дощі вночі охоплять більшість північних, центральних і південних областей. Вдень опади поширяться по всій Україні, крім заходу.

Хмарно з проясненнями - така загальна картина на вівторок по всій країні.

Синоптики попереджають, що дощі найближчими днями з України нікуди не підуть. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.

Нагадаємо, у травні погода оновила деякі історичні максимуми. В один із днів температура була як в кінці липня.