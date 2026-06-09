Частину України заливатиме дощами, а десь "влупить" +29: погода на 9 червня
Дощі в Україні 9 червня нікуди не зникнуть - більша частина країни знову потрапить під удар атмосферного фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.
Де чекати дощу 9 червня
Хмарно з проясненнями - така загальна картина на вівторок по всій країні.
Дощі вночі охоплять більшість північних, центральних і південних областей. Вдень опади поширяться по всій Україні, крім заходу.
Місцями можливі грози.
Найменша ймовірність опадів - саме у західних областях.
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Температура: де тепліше, а де прохолодніше
Вдень в Україні буде тепло.
- у більшості областей - +20...+25 градусів
- на півдні та південному сході - до +28 градусів
- на заході та сході - місцями до +25...+29 градусів.
Фото: якою буде погода сьогодні, 9 червня (інфографіка РБК-Україна)
Що буде у Києві
У столиці 9 червня очікується дощ через проходження атмосферного фронту.
"Вдень свіженько, близько +22...+23 градусів", - повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вночі температура в Києві може опуститись до близько +16 градусів.
Найближчими днями в Україні збережеться тепла й волога погода.
"Повітря буде дуже теплим, до спеки - на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість", - уточнила Діденко.
Наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.
Синоптики попереджають, що дощі найближчими днями з України нікуди не підуть. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці тижня в більшості областей очікується зниження температури.
Нагадаємо, у травні погода оновила деякі історичні максимуми. В один із днів температура була як в кінці липня.