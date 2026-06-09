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Часть Украины будет заливать дождями, а где-то "влупит" +29: погода на 9 июня

07:00 09.06.2026 Вт
2 мин
Где ждать интенсивных дождей и гроз?
aimg Елена Чупровская
Часть Украины будет заливать дождями, а где-то "влупит" +29: погода на 9 июня Фото: какой будет погода во вторник, 9 июня (Getty Images)
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Дожди в Украине 9 июня никуда не исчезнут - большая часть страны снова попадет под удар атмосферного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Натальи Диденко.

Где ждать дождя 9 июня

Облачно с прояснениями - такова общая картина на вторник по всей стране.

Дожди ночью охватят большинство северных, центральных и южных областей. Днем осадки распространятся по всей Украине, кроме запада.

Местами возможны грозы.

Наименьшая вероятность осадков - именно в западных областях.

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Температура: где теплее, а где прохладнее

Днем в Украине будет тепло.

  • в большинстве областей - +20...+25 градусов
  • на юге и юго-востоке - до +28 градусов
  • на западе и востоке - местами до +25...+29 градусов.

Часть Украины будет заливать дождями, а где-то &quot;влупит&quot; +29: погода на 9 июняФото: какой будет погода сегодня, 9 июня (инфографика РБК-Украина)

Что будет в Киеве

В столице 9 июня ожидается дождь из-за прохождения атмосферного фронта.

"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью температура в Киеве может опуститься до около +16 градусов.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и влажная погода.

"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, временами душным из-за высокой влажности", - уточнила Диденко.

В конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.

Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни из Украины никуда не уйдут. РБК-Украина сообщало, что в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.

Напомним, в мае погода обновила некоторые исторические максимумы. В один из дней температура была как в конце июля.

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