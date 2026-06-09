Часть Украины будет заливать дождями, а где-то "влупит" +29: погода на 9 июня
Дожди в Украине 9 июня никуда не исчезнут - большая часть страны снова попадет под удар атмосферного фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Натальи Диденко.
Где ждать дождя 9 июня
Облачно с прояснениями - такова общая картина на вторник по всей стране.
Дожди ночью охватят большинство северных, центральных и южных областей. Днем осадки распространятся по всей Украине, кроме запада.
Местами возможны грозы.
Наименьшая вероятность осадков - именно в западных областях.
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Температура: где теплее, а где прохладнее
Днем в Украине будет тепло.
- в большинстве областей - +20...+25 градусов
- на юге и юго-востоке - до +28 градусов
- на западе и востоке - местами до +25...+29 градусов.
Фото: какой будет погода сегодня, 9 июня (инфографика РБК-Украина)
Что будет в Киеве
В столице 9 июня ожидается дождь из-за прохождения атмосферного фронта.
"Днем свеженько, около +22...+23 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ночью температура в Киеве может опуститься до около +16 градусов.
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и влажная погода.
"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, временами душным из-за высокой влажности", - уточнила Диденко.
В конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.
Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни из Украины никуда не уйдут. РБК-Украина сообщало, что в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.
Напомним, в мае погода обновила некоторые исторические максимумы. В один из дней температура была как в конце июля.