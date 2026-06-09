Часть Украины будет заливать дождями, а где-то "влупит" +29: погода на 9 июня

Дожди в Украине 9 июня никуда не исчезнут - большая часть страны снова попадет под удар атмосферного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Натальи Диденко.

"Воздух будет очень теплым, до жары - на юге и востоке, временами душным из-за высокой влажности", - уточнила Диденко.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и влажная погода.

Ночью температура в Киеве может опуститься до около +16 градусов.

Фото: какой будет погода сегодня, 9 июня (инфографика РБК-Украина)

Дожди ночью охватят большинство северных, центральных и южных областей. Днем осадки распространятся по всей Украине, кроме запада.

Облачно с прояснениями - такова общая картина на вторник по всей стране.

Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни из Украины никуда не уйдут. РБК-Украина сообщало, что в конце недели в большинстве областей ожидается снижение температуры.

Напомним, в мае погода обновила некоторые исторические максимумы. В один из дней температура была как в конце июля.