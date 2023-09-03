UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України підмочать перші осінні дощі: де сьогодні чекати опадів

Фото: в Україні очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 3 вересня буде теплою, але не спекотною. Перші осінні дощі накриють низку областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють правобережну частину нашої країни.Опади підмочать західні та центральні області. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря буде:

  • на заході: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15;
  • на сході: вдень: +22 +27 градусів вночі +12 +16;
  • на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +12 +15;
  • у центрі: вдень +24 +28 градусів, вночі +13 +16;
  • на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +16 +19.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

Аномальна погода в Україні

Нагадаємо, наприкінці літа в Україні фіксували аномально високу температуру. Крім того, пекельна спека також спостерігалася в Європі, США та інших країнах.

Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.

Також в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві