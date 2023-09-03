Частину України підмочать перші осінні дощі: де сьогодні чекати опадів

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють правобережну частину нашої країни.Опади підмочать західні та центральні області. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря буде:

на заході: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15;

на сході: вдень: +22 +27 градусів вночі +12 +16;

на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +12 +15;

у центрі: вдень +24 +28 градусів, вночі +13 +16;

на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +16 +19.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

Аномальна погода в Україні

Нагадаємо, наприкінці літа в Україні фіксували аномально високу температуру. Крім того, пекельна спека також спостерігалася в Європі, США та інших країнах.

Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.

Також в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.

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