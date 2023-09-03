Частину України підмочать перші осінні дощі: де сьогодні чекати опадів

Погода в Україні 3 вересня буде теплою, але не спекотною. Перші осінні дощі накриють низку областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють правобережну частину нашої країни.Опади підмочать західні та центральні області. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря буде:
У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів, а вночі +15 +17 градусів.
Аномальна погода в Україні
Нагадаємо, наприкінці літа в Україні фіксували аномально високу температуру. Крім того, пекельна спека також спостерігалася в Європі, США та інших країнах.
Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.
Також в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.
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