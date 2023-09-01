Погода у вересні: синоптики прогнозують теплий місяць в Україні

У вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, у Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, у Карпатах місцями 87-100 мм, що у межах норми.

Кліматична характеристика вересня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня становить 13-17 градусів, у південній частині 18-20 градусів, у гірських районах 9-15 градусів.

Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів, у гірських районах місцями 24-32 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей місцями 0-1 градусів тепла, у Криму 1-5,5 градусів тепла.

Заморозки у повітрі відмічені у другій та третій декадах, у Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді.

Середня місячна кількість опадів становить 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, у Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, у Карпатах до 130 мм.

Спекотний серпень

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві декілька днів поспіль фіксувалися температурні рекорди. Зокрема, 29 серпня максимальна температура повітря після полудня сягнула 35,9 градусів. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів.

Як повідомили РБК-Україна в Укргідрометцентрі, прохолодне повітря зайде в Україну на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоч і не до таких критичних значень. Тому з 4 вересня у більшості областей буде близько 30 градусів, на півдні та сході - 35-36 градусів.