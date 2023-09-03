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Часть Украины подмочат первые осенние дожди: где сегодня ждать осадков

Фото: в Украине ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 3 сентября будет теплой, но не жаркой. Первые осенние дожди накроют ряд областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди накроют правобережную часть нашей страны. Осадки подмочат западные и центральные области. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет:

  • на западе: днем +19 +23 градуса, ночью +12 +15;
  • на востоке: днем: +22 +27 градусов ночью +12 +16;
  • на севере: днем +22 +25 градусов, ночью +12 +15;
  • в центре: днем +24 +28 градусов, ночью +13 +16;
  • на юге: днем +27 +29 градусов, ночью +16 +19.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +23 +25 градусов, а ночью +15+17 градусов.

Аномальная погода в Украине

Напомним, в конце лета в Украине фиксировали аномально высокую температуру. Кроме того, адская жара также наблюдалась в Европе, США и других странах.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни температура воздуха в Украине несколько спадет. Но уже на следующей неделе жара вернется.

Также в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени.

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