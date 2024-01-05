Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні 5 січня буде дощ, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 5 січня буде з дощем, але не скрізь. Також місцями очікують пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, невеликий дощ можливий по всій Україні. Вдень на сході, півночі та у частині західних областей сильні дощі. Місцями можливий мокрий сніг. На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, а заході очікують пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби у більшості областей від 0 до +5. На півдні вдень прогнозується +7 +12 градусів. На півночі Чернігівської та Сумської областей вдень від 0 до -5, а вночі -8 -13 градусів. Погода у Києві У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом доби +2 +4 градуси.