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Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 07:00
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Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні 5 січня буде дощ, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 5 січня буде з дощем, але не скрізь. Також місцями очікують пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, невеликий дощ можливий по всій Україні. Вдень на сході, півночі та у частині західних областей сильні дощі. Місцями можливий мокрий сніг.

На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, а заході очікують пориви 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби у більшості областей від 0 до +5. На півдні вдень прогнозується +7 +12 градусів.

На півночі Чернігівської та Сумської областей вдень від 0 до -5, а вночі -8 -13 градусів.

Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом доби +2 +4 градуси.

Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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