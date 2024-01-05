Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 5 января будет с дождем, но не везде. Также местами ожидают порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, небольшой дождь возможен по всей Украине. Днем на востоке, севере и в западных областях сильные дожди. Местами возможен мокрый снег.

На севере страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, а на западе ожидают порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток в большинстве областей от 0 до +5. На юге днем прогнозируется +7 +12 градусов.

На севере Черниговской и Сумской областей днем от 0 до -5, а ночью -8 -13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток +2 +4 градуса.