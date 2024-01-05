ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 05 января 2024 07:00
UA EN RU
Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине 5 января будет дождь, но не везде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 5 января будет с дождем, но не везде. Также местами ожидают порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, небольшой дождь возможен по всей Украине. Днем на востоке, севере и в западных областях сильные дожди. Местами возможен мокрый снег.

На севере страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, а на западе ожидают порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток в большинстве областей от 0 до +5. На юге днем прогнозируется +7 +12 градусов.

На севере Черниговской и Сумской областей днем от 0 до -5, а ночью -8 -13 градусов.

Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток +2 +4 градуса.

Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Эксперты ISW объяснили, почему РФ может закупать больше баллистических ракет заграницей
Эксперты ISW объяснили, почему РФ может закупать больше баллистических ракет заграницей
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта