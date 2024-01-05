Часть Украины накроют сильные дожди: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 5 января будет с дождем, но не везде. Также местами ожидают порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, небольшой дождь возможен по всей Украине. Днем на востоке, севере и в западных областях сильные дожди. Местами возможен мокрый снег.
На севере страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, а на западе ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток в большинстве областей от 0 до +5. На юге днем прогнозируется +7 +12 градусов.
На севере Черниговской и Сумской областей днем от 0 до -5, а ночью -8 -13 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно, возможен небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток +2 +4 градуса.
Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.
Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.
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