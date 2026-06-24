Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погода

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 24 червня, в Україні збережеться тепла літня погода. Проте у низці областей прогнозують короткочасні дощі, грози, а місцями град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.