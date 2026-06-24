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Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погода

07:00 24.06.2026 Ср
2 хв
Де варто захопити парасольки?
aimg Ірина Глухова
Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погода Фото: синоптики дали прогноз погоди на 24 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 24 червня, в Україні збережеться тепла літня погода. Проте у низці областей прогнозують короткочасні дощі, грози, а місцями град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погодаЯкою буде погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі прогнозують:

  • у південних областях;
  • місцями в Карпатському регіоні;
  • у центральних областях.

На півдні вдень можливі грози. В окремих районах синоптики попереджають про град та шквали швидкістю 15-20 м/с.

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На решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть:

  • +13...+18 градусів;
  • на півдні +17...+22 градуси.

Вдень повітря прогріється до:

  • +24...+29 градусів у більшості областей;
  • +27...+32 градусів на півдні та місцями в центральних регіонах.

Фото: якою буде погода в Україні 24 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29;
  • у Києві вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Нагадаємо, ще вчора метеорологи попередили про наближення негоди та оголосили жовтий рівень небезпечності.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця тижня.

Що чекає Україну через глобальну зміну клімату - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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