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Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погода

07:00 24.06.2026 Ср
2 мин
Где стоит взять с собой зонтики?
aimg Ирина Глухова
Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погода Фото: синоптики представили прогноз погоды на 24 июня (Getty Images)
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Сегодня, 24 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода. Однако в ряде областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погодаКакая будет погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди прогнозируются:

  • в южных областях;
  • местами в Карпатском регионе;
  • в центральных областях.

На юге днем возможны грозы. В отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалах со скоростью 15-20 м/с.

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На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночью столбики термометров будут показывать:

  • +13...+18 градусов;
  • на юге +17...+22 градуса.

Днем воздух прогреется до:

  • +24...+29 градусов в большинстве областей;
  • +27...+32 градусов на юге и местами в центральных регионах.

Фото: какая будет погода в Украине 24 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29;
  • в Киеве ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

Напомним, еще вчера метеорологи предупредили о приближении непогоды и объявили желтый уровень опасности.

Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца недели.

Что ждет Украину в связи с глобальным изменением климата - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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