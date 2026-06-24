Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погода

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 24 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода. Однако в ряде областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.