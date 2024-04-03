Частину України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Частину України сьогодні, 3 квітня, накриють дощі. При цьому очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

По прогнозу синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних і Вінницькій областях, а вдень місцями і на крайньому сході країни та в Приазов'ї очікується невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза. На решті території буде без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура повітря вдень становитиме +12 +17 градусів, а у південній частині до +20. На високогір'ї Карпат прогнозується невеликий дощ. Температура повітря вдень буде +4 +9.