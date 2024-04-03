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Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Среда 03 апреля 2024 08:50
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Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть Украины сегодня, 3 апреля, накроют дожди. При этом ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями.

В западных, северных и Винницкой областях, а днем местами и на крайнем востоке страны и в Приазовье ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. На остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью местами и в восточных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура воздуха днем составит +12 +17 градусов, а в южной части до +20.

На высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха днем будет +4 +9.

Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Как ранее рассказывал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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