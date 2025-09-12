Частину України накриють дощі з осінньою прохолодою: де погіршиться погода сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі можливі значні опади, вдень - помірні, місцями грози. У Рівненській та Хмельницькій областях очікуються сильні дощі.

На решті території без опадів, лише на Житомирщині, Вінниччині та в Одеській області можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, на Одещині до +17. Вдень очікується +18…+23 градуси, у південних областях до +26.

Погода у Києві

У столиці мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі +12…+14 градусів, вдень +21…+23. По області вночі +9…+14, вдень +18…+23 градуси.

Погода по регіонах