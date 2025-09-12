UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Частину України накриють дощі з осінньою прохолодою: де погіршиться погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 12 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 12 вересня, частину регіонів України накриють дощі. Також в окремих областях очікується суттєве зниження температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі можливі значні опади, вдень - помірні, місцями грози. У Рівненській та Хмельницькій областях очікуються сильні дощі.

На решті території без опадів, лише на Житомирщині, Вінниччині та в Одеській області можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, на Одещині до +17. Вдень очікується +18…+23 градуси, у південних областях до +26.

Погода у Києві

У столиці мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі +12…+14 градусів, вдень +21…+23. По області вночі +9…+14, вдень +18…+23 градуси.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +12…+15, вдень +22…+25, без опадів.

  • Схід - вночі +13…+16, вдень +24…+27, сухо.

  • Центр - вночі +13…+16, вдень +23…+26, без опадів.

  • Південь - вночі +14…+18, вдень +25…+27, без опадів.

  • Захід - вночі +11…+14, вдень +19…+24, дощі, місцями грози, у горах туман.

Нагадаємо, вчора синоптик Наталка Діденко розповіла, якої погоди очікувати в останній день робочого тижня та показала карту.

Інші синоптики пояснили, коли в Україні настає метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.

А представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.

