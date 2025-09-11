Контрастна погода в Україні: де завтра буде спека, а де - похолодання
У п’ятницю, 12 вересня, в Україні очікується контрастна погода з різкими перепадами температур: від прохолодних районів на заході до значно тепліших у центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За її прогнозом, дощі пройдуть лише у західних областях, тоді як північ, центр, схід та південь країни залишаться у сухій повітряній масі.
Як пояснила синоптик, антициклон на північному сході блокує проникнення вологої атлантичної повітряної маси, через що дощі "застрягли" на заході.
Температура повітря розподілиться цікаво.
У східних областях та прибережних районах вдень очікується +22…+24 градуси. Центральні області прогріються до +24…+28 градусів, проте на Вінниччині місцями +20…+23 градуси.
На півдні температура також коливатиметься від +24 до +28 градусів, але на півдні Одещини буде свіжіше від +22 до +26 градусів.
На півночі вдень прогнозують +24…+27 градусів, але на Житомирщині та Сумщині місцями +19…+22 градуси.
Найбільш цікава температурна картина очікується на заході - смуга прохолоди простягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину та Івано-Франківщину до Чернівецької області, де повітря прогріється лише до +16…+19 градусів.
Водночас на Закарпатті та деяких районах Львівщини очікується +23…+25 градусів.
Погода у Києві
У столиці завтра дощів не передбачається, але небо прикриватимуть хмари через близькість нестійкої західної вологої повітряної маси.
Вдень у столиці очікується +23 градуси, однак через хмарність відчуття будуть більш прохолодні.
