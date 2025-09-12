Часть Украины накроют дожди с осенней прохладой: где ухудшится погода сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью возможны значительные осадки, днем - умеренные, местами грозы. В Ровенской и Хмельницкой областях ожидаются сильные дожди.

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и в Одесской области возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, в Одесской области до +17. Днем ожидается +18...+23 градуса, в южных областях до +26.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. По области ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.

Погода по регионам