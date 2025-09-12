RU

Общество Образование Деньги Изменения

Часть Украины накроют дожди с осенней прохладой: где ухудшится погода сегодня

Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 12 сентября, часть регионов Украины накроют дожди. Также в отдельных областях ожидается существенное снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью возможны значительные осадки, днем - умеренные, местами грозы. В Ровенской и Хмельницкой областях ожидаются сильные дожди.

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и в Одесской области возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, в Одесской области до +17. Днем ожидается +18...+23 градуса, в южных областях до +26.

Погода в Киеве

В столице переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. По области ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.

Погода по регионам

  • Север - ночью +12...+15, днем +22...+25, без осадков.

  • Восток - ночью +13...+16, днем +24...+27, сухо.

  • Центр - ночью +13...+16, днем +23...+26, без осадков.

  • Юг - ночью +14...+18, днем +25...+27, без осадков.

  • Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, дожди, местами грозы, в горах туман.

 

Напомним, вчера синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ожидать в последний день рабочей недели и показала карту.

Другие синоптики объяснили, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

А представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.

