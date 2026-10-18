Частину України накриють дощі: чого чекати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 18 жовтня, знову похолоднішає. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно, часом дощ.

Температура вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

Вранці у Вінницькій,Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".