Часть Украины накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня

В Украине сегодня, 18 октября, снова похолодает. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 14-16 °.

В Киеве и области сегодня будет облачно, временами дождь.

Температура днем 13-18°, в юго-восточной части 18-23°, в западных областях 9-14°.

Утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях туман.

Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, днем в южных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, на крайнем западе страны небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".