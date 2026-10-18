Часть Украины накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня
В Украине сегодня, 18 октября, снова похолодает. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, днем в южных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, на крайнем западе страны небольшой дождь.
Утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях туман.
Ветер северо-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 13-18°, в юго-восточной части 18-23°, в западных областях 9-14°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно, временами дождь.
Утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 14-16 °.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
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