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Часть Украины накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня

07:00 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Часть Украины накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 18 октября, снова похолодает. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, днем в южных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, на крайнем западе страны небольшой дождь.

Утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях туман.

Ветер северо-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 13-18°, в юго-восточной части 18-23°, в западных областях 9-14°.

Часть Украины накроют дожди: чего ждать от погоды сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 18 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, временами дождь.

Утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 14-16 °.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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