Частину України накрила пилова буря (відео)

Синоптики попереджали, що до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей України прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.



скриншот meteo.gov.ua



Крім того, жителів Одеської та Миколаївської областей попереджали про пилову бурю. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що пилова буря накриє регіон у другій половині дня і протримається до кінця доби.

"Найближчі 1-2 години (опубліковано о 13:12, - ред.) 29 березня 2025 року по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби", - йдеться у публікації Facebook.

Місцеві пабліки публікують кадри пилової бурі у Миколаївській області.

