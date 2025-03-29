Часть Украины накрыла пылевая буря (видео)

Синоптики предупреждали, что до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей Украины прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.



скриншот meteo.gov.ua



Кроме того, жителей Одесской и Николаевской областей предупреждали о пылевой буре. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.

Николаевский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что пылевая буря накроет регион во второй половине дня и продержится до конца суток.

"Ближайшие 1-2 часа (опубликовано в 13:12, - ред.) 29 марта 2025 года по Николаевской области ожидается пылевая буря. Сохранится до конца суток", - говорится в публикации Facebook.

Местные паблики публикуют кадры пылевой бури в Николаевской области.

