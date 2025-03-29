Часть Украины накрыла пылевая буря (видео)

Пылевая буря накрыла часть Украины в субботу, 29 марта. Непогода наблюдается в южных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждали, что до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей Украины прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.
скриншот meteo.gov.ua
Кроме того, жителей Одесской и Николаевской областей предупреждали о пылевой буре. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.
Николаевский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что пылевая буря накроет регион во второй половине дня и продержится до конца суток.
"Ближайшие 1-2 часа (опубликовано в 13:12, - ред.) 29 марта 2025 года по Николаевской области ожидается пылевая буря. Сохранится до конца суток", - говорится в публикации Facebook.
Местные паблики публикуют кадры пылевой бури в Николаевской области.
Как сообщали синоптики, завтра, 30 марта, в Украине ожидаются небольшие и умеренные дожди. Осадки накроют все регионы, за исключением северных областей страны.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, а ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
По прогнозу Укргидрометцентра, температура ночью будет +2 +7 градусов, в южной части страны ночью до +11. Днем в Украине в среднем будет +10 +15 градусов, а в юго-восточной части столбики термометров покажут +13 +18 градусов.
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