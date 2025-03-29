Синоптики дали прогноз на останні дні березня в Україні

В Україні 30-31 березня погода розвиватимуться по-різному. Максимльно вдень до 13° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Вдень 11-18°, проте в західних областях у понеділок очікуємо зниження денної температури до 8-13°", - розповіли в "Укргідрометцентр".

31 березня опади прогнозуємо у західних і східних областях. Температура вночі 0-7° тепла, на півдні країни до 10°.

"30 березня тиск падатиме, в Україні, крім північної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13° тепла. Це на 1,5-2° вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.