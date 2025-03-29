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Синоптики дали прогноз на останні дні березня в Україні

Україна, Субота 29 березня 2025 12:35
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Синоптики дали прогноз на останні дні березня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 30-31 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 30-31 березня погода розвиватимуться по-різному. Максимльно вдень до 13° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"30 березня тиск падатиме, в Україні, крім північної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі", - йдеться у повідомленні.

31 березня опади прогнозуємо у західних і східних областях. Температура вночі 0-7° тепла, на півдні країни до 10°.

"Вдень 11-18°, проте в західних областях у понеділок очікуємо зниження денної температури до 8-13°", - розповіли в "Укргідрометцентр".

Погода в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13° тепла. Це на 1,5-2° вище за норму.

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